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محمود عبد المغنى يكشف تفاصيل عمله بـ سلطانة المعز مع غول التمثيل.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:00 ص
محمود عبد المغنى
محمود عبد المغنى
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البهي عمرو

قال الفنان محمود عبد المغنى ، إنه يشارك فى رمضان 200 بـ مسلسل "سلطانة المعز" موضحًا أنه يشارك مع نجوم كبار بالمسلسل منهم غادة عبد الرازق و حسن حسنى.

وأضاف  عبد المغنى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه يعمل لأول مرة مع غول التمثيل غادة عبد الرازق.

وأشار إلى أن غادة من الشخصيات المطمئنة، وأكد أن المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور.

وأوضح  أن دورة فى مسلسل سلطانة المعز جديد ومختلف، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ولفت محمود عبد المغنى، إلى أن دورة هو " نعيم" والمسلسل يكشف أشياء جديدة وطالب من الجمهور بمتابعة المسلسل.

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