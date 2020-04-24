تنفيذ مشروعات باستثمارات 28 مليون جنية ببئر العبد



اقرأ أيضا..

محافظ شمال سيناء: وقف إجراءات تسليم التجمعات التنموية لزيادة عدد المنتفعين



اقرأ أيضا..

انتهى مركز ومدينة بئر العبد في شمال سيناء، من إنشاء وتدعيم المشروعات في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و334 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية .وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه تم البدء فى إنشاء طريق لربط عدد من القرى التابعة للمركز، وذلك بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه باعتمادات من الخطة الاستثمارية للمركزوقال، خلال جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الأعمال ،إن الطريق يربط قرى: رابعة واقطية وقاطية وأم عقبه ليخدم المواطنين المقيمين بهذه القري.وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ورصف الطريق خلال منتصف شهر مايو المقبل ،وسينم افتتاحة ضمن المشروعات التي بجري تنفيذها ىمناسبة العيد القومي للمحافظة .وشدد رئيس المركز على مقاول التنفيذ الالتزام بتسليم الطريق بعد الانتهاء من رصفه خلال الفترة المحددة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.