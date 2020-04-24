AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ مشروعات باستثمارات 28 مليون جنية ببئر العبد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
انتهى مركز ومدينة بئر العبد في شمال سيناء، من إنشاء وتدعيم المشروعات في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و334 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه تم البدء فى إنشاء طريق لربط عدد من القرى التابعة للمركز، وذلك بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه باعتمادات من الخطة الاستثمارية للمركز

وقال، خلال جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الأعمال ،إن الطريق يربط قرى: رابعة واقطية وقاطية وأم عقبه ليخدم المواطنين المقيمين بهذه القري.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ورصف الطريق خلال منتصف شهر مايو المقبل ،وسينم افتتاحة ضمن المشروعات التي بجري تنفيذها ىمناسبة العيد القومي للمحافظة .

وشدد رئيس المركز على مقاول التنفيذ الالتزام بتسليم الطريق بعد الانتهاء من رصفه خلال الفترة المحددة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات

تغطية برامج المياه للمواطنين بدائرة مركز الحسنة في شمال سيناء

توصيل التيار الكهربائي لـ 51 قرية وتجمع في شمال سيناء

تشمل جميع المدن والقرى.. تفاصيل أكبر خطة لتنمية سيناء

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

معنا من أجل صحتك..مبادرة للوقاية والتطهير ببئر العبد في شمال سيناء

ترشيحاتنا

الحلقة 1 مسلسل لعبة النسيان .. مقتل زوج دينا الشربيني وعشيقها ومحاولة انتحار

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

محمد أنور يشيد بمسلسل الفتوة

أهم الاخبار.. رسالة السيسى للمصريين.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. تفاصيل حبس حنين حسام

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

ريهام حجاج تغلق خاصية التعليقات خوفا من الهجوم عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية