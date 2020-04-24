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بين الناس

سكان شبرا يعانون من الكلاب الضالة ويستغيثون بصدى البلد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ اسلام ابراهيم  والمقيم في شارع باحثة البادية بشارع جسر البحر الساحل بشبرا، شكواه، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررا من انتشار الكلاب الضالة. 

وقال "ابراهيم  " في شكواه: "نحن سكان شارع باحثة البادية  نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى". 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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