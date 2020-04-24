AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة نخل: سيتم القضاء على المواقف العشوائية وحل مشكلة المرور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه سيتم القضاء علي المواقف العشوائية في نطاق المدينة وذلك بتجميعها في مكان واحد لحل مشكلة التكدس المرورى وعدم التأثير على السيولة المرورية. 

وأضاف أنه تقرر اقامة موقف جديد للسيارات فى وسط المدينة ضمن مشروعات الجديدة التي يجرى التجهيز لها ، لربط المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن الموقف الجديد يساهم بشكل كبير فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالمدينة إلى جانب خدمة المواطنين نخل للتسهيل عليهم في الانتقال الي المناطق والمحافظات المجاورة .

وأوضح رئيس المدينة ، أن الموقف الجديد سيساهم فى تقليل مدة الرحلة وذلك فى إطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل موقف نقل الركاب.


حيث يتضمن مشروع الموقف انشاء مخرج ومدخل للسيارات وتركيب كشافات إنارة ، وإنشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا..
حملات تموينية علي الأسواق بمدن الحسنة والعريش و بئر العبد في سيناء

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يفتتح موقف القاهرة الجديد ومحطة الأتوبيسات.. صور

محافظ القليوبية: إنشاء مواقف حضارية وحملات أمنية لضبط المرور ومنع التكدسات والإشغالات ..صور

لتثبيت الكثبان الرملية.. تنفيذ مشروع سياحي شمال الخارجة بالوادي الجديد

وزير الإسكان في 6 أكتوبر لتفقد مشروعات المرافق وتطوير المحاور الرئيسية

افتتاح وحدة مرور رشيد باستثمارات 17 مليون جنيه فى احتفالات ثورة يونيو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على مكتشف بدرية طلبة

بـ فرمان من مرتضى منصور| الزمالك يسعى لضم مهاجم الوداد لتاريخه أمام الأهلي

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

تفاصيل أكبر عملية إجلاء فى تاريخ الكويت

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

محمود عبد المغنى يكشف تفاصيل عمله بـ سلطانة المعز مع غول التمثيل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية