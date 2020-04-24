رئيس مدينة نخل: سيتم القضاء على المواقف العشوائية وحل مشكلة المرور

قال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه سيتم القضاء علي المواقف العشوائية في نطاق المدينة وذلك بتجميعها في مكان واحد لحل مشكلة التكدس المرورى وعدم التأثير على السيولة المرورية.وأضاف أنه تقرر اقامة موقف جديد للسيارات فى وسط المدينة ضمن مشروعات الجديدة التي يجرى التجهيز لها ، لربط المحافظة والمحافظات الأخرى.وأشار إلى أن الموقف الجديد يساهم بشكل كبير فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالمدينة إلى جانب خدمة المواطنين نخل للتسهيل عليهم في الانتقال الي المناطق والمحافظات المجاورة .وأوضح رئيس المدينة ، أن الموقف الجديد سيساهم فى تقليل مدة الرحلة وذلك فى إطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل موقف نقل الركاب.حيث يتضمن مشروع الموقف انشاء مخرج ومدخل للسيارات وتركيب كشافات إنارة ، وإنشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.اقرأ أيضا..