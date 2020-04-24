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فن

في ذكرى ميلاد وائل نور.. تزوج مرتين وأصبح أبا بعد وفاته

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:30 ص
وائل نور
وائل نور
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شيرى نبيل
يحل اليوم 24 أبريل ذكرى ميلاد الراحل وائل نور والذي رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى حيث رحل فى عمر الـ 55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.

تميز الفنان وائل نور فى كل أدواره التى أداها أمام الكاميرا سواء فى السينما أو فى التليفزيون، أو حتى أمام الجمهور فى المسرح، حيث برع فى دور الولد الشقى، وعرفه الجمهور بشكل قوى من خلال مسلسل "البخيل وأنا" والذى ظهر فى دور ابن النجم القدير فريد شوقى.

وقدم أيضا أدوارا متنوعة ما بين الشرير والطيب والمدمن والرومانسى، والتى ظهر بها من خلال أعماله المتميزة أهمها "المال والبنون"، "ذئاب الجبل"، "دموع فى حضن الجبل"، "المصراوية"، وشارك أيضا فى فوازير "جيران الهنا" مع الفنانة نادين، انقطع عن السينما لفترة طويلة لكنه عاد إليها من خلال فيلم "الليلة الكبيرة".

تزوج الفنان وائل نور مرتين فقط فى حياته، الأولى كانت الفنانة أميرة العايدى، والتى أنجب منها سارة ويوسف، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر 7 سنوات، وتزوج المرة الثانية من "غادة محمد" وأنجب منها أيضا ولدا وبنتا، وأصبح أب لطفل ثالث عقب وفاته بتسعة أيام.
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