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فن

محمد أنور يشيد بمسلسل الفتوة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:05 ص
محمد انور
محمد انور
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شروق ابراهيم
اشاد الفنان محمد انور نجم مسرح مصر بمسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الأجتماعي تويتر. 
وغرد محمد انور قائلا :" الفتوة حلو". 

وشهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال صراع بينه وبين ابن تاجر الألبان الذي يصر علي مضايقة ابنته والتي تجسد الدور ليلي أحمد زاهر .

أيضا يجسد أحمد خليل شخصية صابر أبو شديد "  فتوة الجمالية ولديه ابن "عزمي " والذي يجسد الدور أحمد صلاح حسني أما ابنته "ليل " والتي تجسد الدور مي عمر والتي خرجت دون علم والدها الفتوة من أجل حضور حنة .

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.


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