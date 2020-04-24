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طبق سلطة رمضان من إنتاج مجري وادي العريش.. الأهالي يحرصون على شراء المكونات الطبيعية والبعض يفضل زراعتها بالمنزل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد صالح
طبق سلطة رمضان من انتاج مجري وادي العريش
إنتاج الجرجير والبقدونس الخالي من المواد الكيماوية 
توزيع كميات  من خير المزارع علي الجيران خلال أيام الشهر الكريم 


اعتاد أبناء سيناء علي شراء " الجرجير ، والبقدونس والطماطم والباذنجان ..الخ . من مزارع وادي العريش مباشرة، لتجهيز طبق السلطة علي مائدة شهر رمضان الكريم.

و يلجأ البعض الي الزراعة في المنازل للحصول على خضراوات طازجة وخالية من أي مبيدات أو أسمدة والتي يضيفها المزارعين للتبكير بعملية النضج.

ولذا يحرص الأهالي في مدينة العريش ، على الشراء المباشر من الخضراوات التي يتم زراعتها طبيعيا دون إضافة مواد كيماوية.كما أنها تباع بسعر أقل نسبيا من الأسواق المحلية 

حيث يتم عرض بعضها في الأسواق والتي تتمثل في الجرجير والبصل الأخضر و الطماطم والباذنجان وكذلك السبانخ ) وهي الخضراوات المطروحة لدى تجار أسواق العريش والباعة الجائلين. 

ويقول سعيد ابو حمام، ان منطقة وادي العريش تمثل افضل إنتاج الخضروات التي تمثل مكونات أساسية لطبق السلطة في شهر رمضان المبارك. وأضاف أنه يقوم بتوزيع كميات علي الجيران من خير المزرعة خلال أيام الشهر الكريم.

أما حسام ابو سلمي ، فقال انه استغل مساحة الأرض الملحقة بمنزله لزراعة احواض الجرجير والبقدونس والتي تضاف الي طبق السلطة ، كما يتم زراعة الباذنجان للحصول علي الثمار طازجة وخالية من اي مبيدات لعمل سلطة بالطحينة .

واكد زحام علي المزارع في مجري وادي العريش بعد صلاة العصر كي يظفر رب الاسرة بحفنة من هذه الخضر وأن للفوز بطلق سلطة على مائدة رمضان خالي من الكيماويات .
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طبق سلطة رمضان من إنتاج مجري وادي العريش.. الأهالي يحرصون على شراء المكونات الطبيعية والبعض يفضل زراعتها بالمنزل
طبق سلطة رمضان من إنتاج مجري وادي العريش.. الأهالي يحرصون على شراء المكونات الطبيعية والبعض يفضل زراعتها بالمنزل
طبق سلطة رمضان من إنتاج مجري وادي العريش.. الأهالي يحرصون على شراء المكونات الطبيعية والبعض يفضل زراعتها بالمنزل
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