وصول رابع رحلات الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج قادمة من الجزائر تقل 161 راكبا

وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، الرحلة الرابعة، ضمن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تقل علي متنها 161 راكب وطفل قادمة من الجزائر بعد مرورها علي مطار برشلونة الدولي لعودة عالقين هناك علي نفس الرحلة.





ويستعد رجال الحجر الصحي التابعين لإدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر للتعامل مع العائدين علي متن رحلة الجزائر وتعقيمهم وحقائبهم استعدادا لاختبار الأجسام المضادة واختبار درجة الحرارة استعدادا لنقلهم لأحد الفنادق للإقامة فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.





كان مطار مرسى علم الدولى، قد استقبل أولي رحلات الجسر الجوى اليوم الخميس والمخصص لنقل المصريين العالقين بالخارج، قادمة من البحرين، تقل على متنها قرابة 142 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقل العالقين بالخارج، وتم نقلهم لاحد الفنادق السياحية للإبقاء بها مدة 14 يوما كحجر صحى تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة.





كما استقبل المطار الرحلة الثانية من مطار أمستردام تقل على متنها 124 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، كذلك استقبل المطار الرحلة الثالثة من مطار كازبلانكا المغربي اليوم والتي تعد الرحلة الثالثة اليوم الخميس تقل علي متنها 98 راكب مصري من العالقين بالمغرب .





وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية أبريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.



