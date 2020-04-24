10 معلومات لا تعرفها عن وائل نور في ذكرى ميلاده

يحل اليوم 24 ابريل ذكري ميلاد الراحل وائل نور والذي رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى حيث رحل فى عمر ال 55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.

نرصد 10 معلومات لا يعرفها الجمهور عنه.

4-اكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

3- أسند له المخرجين دور الشاب الفاسد الخارج عن القانون في مُعظم أفلامه.

2-حصل على شهادة دبلوم معهد السكرتارية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

1-ولد في 24 أبريل من العام 1961.

5-تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.





6-منع زوجته الفنانة أميرة العايدي من التمثيل بعد إنجاب طفليهما "يوسف" و"سارة" حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعدها.





7-كان متزوجا من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.





8- كانت من أشهر الأعمال التي اشترك فيها وائل نور هي فوازير "جيران الهنا" والتي جمعته بالفنانة نادين، وقدما سويا عام 1997 شكلا جديدا للفوازير لاقت إعجابا ونجاحا كبيرا وقتها.





9-اختفى عن السينما لسنوات طويلة، ثم عاد من خلال فيلم "الليلة الكبيرة".





10-توفي يوم الاثنين 2 مايو من العام 2016 في شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عاما، نتيجة تعرضه لجلطة في الشِريان التاجي للقَلب