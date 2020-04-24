AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

10 معلومات لا تعرفها عن وائل نور في ذكرى ميلاده

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:01 ص
شيرى نبيل
يحل اليوم 24 ابريل ذكري ميلاد الراحل وائل نور والذي رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، والتى سببت صدمة كبيرة فى الوسط الفنى حيث رحل فى عمر ال 55 عاما، بعد إصابته بجلطة قلبية أدت إلى وفاته وذلك داخل منزله بالإسكندرية.

نرصد 10 معلومات لا يعرفها الجمهور عنه.

1-ولد في 24 أبريل من العام 1961.

2-حصل على شهادة دبلوم معهد السكرتارية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

3- أسند له المخرجين دور الشاب الفاسد الخارج عن القانون في مُعظم أفلامه.

4-اكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.


5-تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا في أثناء عمله معه.

6-منع زوجته الفنانة أميرة العايدي من التمثيل بعد إنجاب طفليهما "يوسف" و"سارة" حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعدها.

7-كان متزوجا من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.

8- كانت من أشهر الأعمال التي اشترك فيها وائل نور هي فوازير "جيران الهنا" والتي جمعته بالفنانة نادين، وقدما سويا عام 1997 شكلا جديدا للفوازير لاقت إعجابا ونجاحا كبيرا وقتها.

9-اختفى عن السينما لسنوات طويلة، ثم عاد من خلال فيلم "الليلة الكبيرة".

10-توفي يوم الاثنين 2 مايو من العام 2016 في شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية، عن عمر ناهز 55 عاما، نتيجة تعرضه لجلطة في الشِريان التاجي للقَلب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير من بلدي.. رشوان توفيق فنان بدرجة "صوفي"

والدتها فنانة مشهورة وهذا عمرها الحقيقى .. ما لا تعرفه عن أميرة العايدى فى عيد ميلادها

منعها من التمثيل فحرمته من رؤية ابنائه.. معلومات جديدة عن زواج أميرة العايدي من فنان شهير

فى عيد ميلادها.. تعرف على شجرة عائلة أميرة العايدي

في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. سبب صادم جعلها ترفض الإنجاب

في عيد ميلاد رامي وحيد.. لعب في النادي الأهلي وترك الكرة حبا في التمثيل

ترشيحاتنا

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

بعد تصدره جوجل .. أولى أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بمحافظة الشرقية .. فيديو

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

إدارة ترامب تكشف علاقة درجة الحرارة بدورة حياة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

شاهد.. دلال عبد العزيز تظهر بباروكة ابنتها دنيا سمير غانم في مسلسل جمع سالم

شاهد.. قطة تقتحم النشرة الجوية وتفاجئ المذيع