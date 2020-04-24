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أخبار البلد

المصري اليوم تعتذر عن مقالات نشرت بشأن سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:28 ص
المصري اليوم
المصري اليوم
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اعتذرت جريدة المصري اليوم عن مجموعة المقالات التي نُشرت حول سيناء، والتي تناولت الحديث عن سيناء بطريقة اعتبرها المجلس الأعلى للإعلام تنطوي على مخالفات جسيمة.

وقالت الجريدة في بيان تم نشره علي صفحاتها انها تعتذر لقارئها الكريم عن هذه المقالات، وتؤكد مرة أخرى أن هذه المقالات كان الغرض منها الحديث من أجل الصالح العام، بحثًا عن أفكار مختلفة لتنمية سيناء تلك القطعة العزيزة من أرض الوطن، وأن كاتبها قدم مجرد أفكار ليس وراءها أي أهداف.

وتابعت الجريدة في اعتذارها أن تلك المقالات أدت إلى جدل كبير. ونحن نثمن دعوة الرئيس السيسي لأن يكون النقاش حول سيناء معتمدا على المعلومات والأرقام الحقيقية في إطار من القانون والدستور، وهو ما تدعمه وتلتزم به «المصري اليوم» دائمًا.

وأشارت الجريدة انها تنتهز هذه الفرصة، وهذا الاعتذار، للإشارة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسيناء، والتأكيد على أن الجدل الذى أثير حول تنمية سيناء مجرد أفكار مقدرة، وأنه لا يجب القول أن وراءها أهدافًا.

واكد الاعتذار المنشور أن «المصري اليوم» تدعم جهود الدولة في تنمية وبناء وطننا جميعًا، وفى القلب منه سيناء.

ونرجو أن يكون هذا الاعتذار فيه إغلاق لهذا الملف، وأن نعمل معًا من أجل التنمية والبناء.
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