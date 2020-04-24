AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ولا وفيات لليوم السادس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا  إلى 82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

ودعوى الحق المدني التي قدمها المدعي الجمهوري في الولاية، إريك شميت، تستهدف الحكومة والحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين آخرين ومؤسسات في الصين.

وتتهمهم خصوصا "بإخفاء معلومات مهمة" في فترة ظهور الوباء، واعتقال المبلغين عن ذلك، وإنكار الطبيعة الشديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات ومصابي كورونا

لليوم الثاني.. الصين تخرج من قائمة إصابات كورونا

لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل «صفر إصابات جديدة»

الصين: 7 وفيات ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

بأكثر من 17 حالة.. زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ:عزل 600 أسرة بـ الزعفران لإصابة 5 حالات بكورونا

لم تظهر عليها أي أعراض.. مراهقة تكتشف حملها قبل ولادة طفلها بـ 10 دقائق

نشرة الحوادث: اعترافات مثيرة لـ حنين حسام.. وقرارات هامة لوزارة العدل والوطنية للانتخابات

بعد طلاق وسخرية وانتقادات.. أول صورة لـ علي ربيع برفقة زوجته وابنتهما

ليست المرة الأولى .. محمد رمضان يستشهد بـ عمر الشريف للرد على مهاجميه

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان