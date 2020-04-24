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سيارات

أشياء مهمة احرص على تواجدها في سيارتك

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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أماني نوار
عدد كبير من مالكي السيارات معرضون لتعطل السيارة فجأة او مشاهدة حادث على الطريق لذلك ستشعر براحة أكبر إن كنت تحتفظ بالأدوات التي سنذكرها خاصة لو كنت تسافر لمسافات طويلة وعلى طرق سريعة. فالاحتفاظ بالأشياء التالية ستسهل عليك أمور لذلك عليك انت تحتفط ببعض الأشياء في سيارتك.
 1-وجود مطفأة حريق أمر لايمكن الاستغناء عنه أبدا وجميع مالكي السيارات يعرفون جيدا أهمية مطفأة الحريق .

2- احرص على وجود مصباح يعمل بالبطارية لأنه من أهم الأشياء في سيارتك خاصة إذا تعطلت السيارة في الليل ،وربما تضطر إلى قضاء الليلة في السيارة فستحتاج المصباح حينها للشعور بالأمان وفحص السيارة.

3-بطانية طوارئ لانها متعددة الاستخدامات داخل السيارة منها للتدفئة أو لعكس أشعة الشمس نظرًا لأنها تحتوي على مواد تعمل على عكس أشعة الشمس.

4-حقيبة الأسعاف أيضا من أهم الاشياء الضرورية في كل مكان ولا يتوقف الامر على الاحتفاظ بها بل يجب أيضًا أن تعرف كيفية استخدام ما فيها من أدوات لحماية إما حياتك أو حياة الآخرين.

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