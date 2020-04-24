تعرف على آليات تقييم طلاب النقل بعلوم حلوان

عقدت كلية العلوم بجامعة حلوان اجتماع مجلس الكلية لمناقشة آليات تقييم طلاب النقل برئاسة الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية ومناقشة مقترحات الطلاب المقدمة فى الاستبيان الذى نظمته الكلية ليختار الطلاب طريقة التقييم الخاصة بهم.





وقد شارك فى الاستبيان عدد ٢٢٨١ طالب من مجمل طلاب سنوات النقل بالكلية .





واختار عدد عدد ٢١١٧ طالبا أن يتم عمل مشروع بحثى بمواد الكلية ، وكانت نسبتهم ٩٣.٢ ٪ .





واختار عدد ١٦٤ طالبا عمل امتحان إلكتروني بنسبة ٦.٨ ٪





وقد قرر مجلس الكلية الاستجابة لرغبات الطلاب و قرر الآتى :

١- عمل ابحاث لكل الاقسام





٢- عمل ابحاث ذو طابع خاص لأقسام الرياضة وبعض مواد الفيزياء





٣- سوف يتم الإعلان عن آليات عمل الأبحاث خلال الفترة القادمة



