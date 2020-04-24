AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات تعلن عودة رحلات الطيران الأسبوع المقبل.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:46 ص
طيران الإمارات
طيران الإمارات
Advertisements
وكالات
اعلنت طيران الإمارات انها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى وجهات كل من فرانكفورت 25، 27، 29 أبريل، وجاكرتا 26 أبريل،  وجوهانسبرج 25 أبريل، ولاجوس 26 أبريل، ولندن هيثرو 23، 24، 28، 30 أبريل، ومدريد 29 أبريل، ومانيلا 24، 28، 30 أبريل، وتونس 30 أبريل، وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.

ويتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرج ولاجوس وتونس الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com واختيار "إتجاه واحد" أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة واولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن لإعادة مواطني زوار مختلف الدول فإن الناقلة تطبق برنامجا معدلا للخدمة على الرحلات التزاما بقواعد الصحة والسلامة فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية. وسوف يتم مؤقتا وقف خدمة السيارة مع سائق وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

ويتعين على الركاب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة ابتداء من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات في المطار كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد لطيران الإمارات.. تعرف عليه

مصر للطيران تسير 33 رحلة منتظمة إلى المطارات الدولية والداخلية اليوم

طيران الإمارات تضيف بكين وسياتل إلى قائمة الوجهات المعلقة

عودة طيران الإمارات 6 أبريل.. هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد؟

طيران الإمارات يعود للعمل في هذا التوقيت

طيران الإمارات :استئناف بعض الرحلات ابتداء من الغد

ترشيحاتنا

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

ريهام حجاج تغلق خاصية التعليقات خوفا من الهجوم عليها

الحضري: محمد صلاح ينقصه شيء واحد ليصبح الأفضل في تاريخ مصر .. فيديو

الحكومة: حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء حتى 6 صباحا.. نواب: إجراءات في صالح المواطن للحفاظ على صحته من فيروس كورونا.. ووضع مصر أفضل بكثير من دول أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور

من الحبس الانفرادي إلى خبير رياضي.. بالصور 6 من تمارين الزنزانة

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل