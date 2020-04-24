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أخبار العالم

مجموعة العشرين: جائحة كورونا تودي بحياة الآلاف وتهدد الاقتصاد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية، اليوم الجمعة، في بيان لها إن جائحة كورونا تودي بحياة الكثير من الناس وتهدد الاقتصاد مشددة على الحاجة إلى التمويل لتطوير وتصنيع اللقاحات الضرورية.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " السعودية تبدي التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية الافتراضية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بتقديم الدعم اللازم لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع البيان: "نؤكد أهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي لجائحة كورونا، ونشدد على أهمية العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن جائحة كورونا".

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