الكويت تحقق في وفاة أحد مواطنيها في تركيا.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الخميس، فتح تحقيق موسع حول وفاة مواطن كويتي بمدينة إسطنبول التركية، وذلك لكشف ملابسات وفاته هناك.





وقالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية: "الوزارة أعلنت تلقيها بألم بالغ من قنصليتها العامة في مدينة إسطنبول التركية نبأ وفاة المواطن الكويتي أنور محمد خميس الغريب مساء اليوم الخميس في مطار إسطنبول".





ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بالوزارة قوله: "المتوفى قدم إلى مطار إسطنبول ولم يكن مدرجا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنين المقررة اليوم الخميس إذ من المقرر أن يغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة يوم غد الجمعة وفي أثناء سير عملية استخراج بطاقات الصعود للركاب المسجلين تقدم المغفور له من موظفي القنصلية مطالبا بتسجيله ضمن الركاب وطلب منه موظفو القنصلية الجلوس إلى حين الانتهاء من إجراءات الركاب الموجودين".





وأضاف المصدر: "وإن كان هناك أحد قد تخلف عن الحضور سيتم قبوله وأسرته الأمر الذي غضب معه المغفور له وسقط مغشيا عليه وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة".



