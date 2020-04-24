شاهد.. دلال عبد العزيز تظهر بباروكة ابنتها دنيا سمير غانم في مسلسل جمع سالم

تشارك الفنانة دلال عبد العزيز في موسم السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل " جمع سالم" مع الفنانة زينة، وتجسد من خلاله دور والدتها التي تعمل ابنتها طبيبة.





وظهرت دلال عبد العزيز في اولى حلقات المسلسل بباروكة شعر اشقر وهي نفس الباروكة التي ارتدتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016.









كشفت احداث الحلقة الاولى من مسلسل جمع سالم عن الشخصية التي تجسدها زينة وهي الطبيبة مريم التي تقوم بإنقاذ حياة طفلة خلال اجرائها عملية جراحية خطيرة لها رغم تحذير مساعدها لها الا انها تنجح في تلك المهمة الصعبة.









تظهر الفنانة دلال عبد العزيز وهي تجسد دور والدة زينة، وفي اول مشاهد لهما تعبر " مريم" عن سعادتها لوالدتها بنجاح العملية ثم تظهر خلال احداث الحلقة الاولى وهي تقضي راس السنة مع اصدقائها.





تقع "مريم" في اعجاب خطيب كريمة " ريم البارودي" من النظرة الاولى خلال قضائهم حفل رأس السنة، دون علم الاولى ان هذا الرجل متزوج وتظهر مريم قورة في المسلسل كـ صديقة لـ كريمة.



