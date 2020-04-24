مصر تسجل أعلى معدل لإصابات كورونا.. والإمارات تبدأ إجراءات التخفيف بشكل تدريجي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا عقب عيد الفطر

الكويت تحقق في وفاة أحد مواطنيها في تركيا

رئيس مجلس النواب الليبي يقترح "مجلسا رئاسيا" لإنهاء الأزمة

النواب الأمريكي يمرر حزمة المساعدات لمواجهة كورونا

ترامب: يجري العمل لوضع خطة للعلاج من كورونا بالأجسام المضادة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل أعلى معدلات مصر من حيث عدد إصابات فيروس كورونا اليومية، بزيادة بلغت 232 إصابة جديدة، فيما أعلنت وفاة 11 حالة جديدة وأن 69 من مصابي فيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون.





وركزت "الوطن" مع تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة المصرية تبحث حاليا كيفية إعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن العالم لا بد أن يتعايش مع استمرار بقاء فيروس كورونا لحين إيجاد لقاح أو علاج له، مشيرًا إلى أن حظر التجول سيكون من 9 مساء إلى 6 صباحا في شهر رمضان، مع استمرار غلق المقاهي والأندية لمنع أي تجمعات، والسماح بفتح المراكز التجارية والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء.





كما قرر مدبولي مديد تخفيض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لمدة أسبوعين، مع إعادة فتح خدمات الشهر العقاري بدءا من الأسبوع القادم، والسماح بجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، وترخيص المركبات الجديدة بدءا من الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط للعودة التدريجية لحركة الحياة الطبيعية مع عيد الفطر، مشيرا إلى أن الأعداد المسجلة يوميا بفيروس كورونا مازالت تزداد، ومتوسط الأعداد خلال الفترة الماضية كان ما بين 150 إلى 180 حالة، متوقعا تجاوز أرقام الإصابة بالفيروس داخل البلاد 200 حالة يوميا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الكويتية أعلنت تلقيها من قنصليتها العامة في مدينة إسطنبول التركية نبأ وفاة المواطن الكويتي أنور محمد خميس الغريب مساء الخميس في مطار إسطنبول، مشيرةً إلى أنه قدم إلى مطار إسطنبول ولم يكن مدرجا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنين المقررة الخميس إذ من المقرر أن يغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة يوم غد الجمعة وفي أثناء سير عملية استخراج بطاقات الصعود للركاب المسجلين تقدم المغفور له من موظفي القنصلية مطالبا بتسجيله ضمن الركاب وطلب منه موظفو القنصلية الجلوس إلى حين الانتهاء من إجراءات الركاب الموجودين".





وقالت الوزارة"وإن كان هناك أحد قد تخلف عن الحضور سيتم قبوله وأسرته الأمر الذي غضب معه المغفور له وسقط مغشيا عليه وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة"، مؤكدةً فتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على ملابسات الوفاة كاملة.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الإمارات قررت تعديل برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصبح من الساعة 10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلًا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما سيستمر السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك السماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاته بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.





وقالت "الوطن" إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اقترح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، معلنًا ريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.





واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يجري العمل لوضع خطة للعلاج من كورونا بالأجسام المضادة، مضيفًا أنه إذا ما تم التوصل إلى لقاح للفيروس سيتم بسرعة، لافتا إلى أن بلاده حققت تقدما في مكافحة كورونا في 23 ولاية، وأن هناك علامات واعدة للتقدم في عدد من الولايات بما فيها نيويورك، مردفا أن إدارته ماضية في تعزيز الإنتاج الصناعي للمعدات الطبية.





وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي مع الاستعداد لإعادة فتح البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سوف يتم إنهاء هذا الطاعون بتضافر جهود الجميع وسوف تعود البلاد قوية.





وأشارت "الأنباء" إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتداعيات الكارثية على أكبر اقتصاد في العالم.











