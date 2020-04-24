AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح هامة لتجهيز سيارتك قبل فصل الصيف

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

 قبل بدء فصل الصيف يجب ان تعلم أن سيارتك تحتاج إلى تجهيزات عديدة والفحوصات التي ينبغي عليك ان تقوم بها استعداد لارتفاع درجة الحرارة ومن اهم هذه الفحوصات هي كالآتي :

 

 1-فحص ضفط هواء الإطارات وتنظيفها هي نقطة التقاء سيارتك مع الطريق فمن المهم جدا أن تفحص ضغط الهواء ونظافة الاطارات .

 

2- يجب التأكد من  تنظيفك للإطارات والأطواق لمنع تراكم الأملاح والأوساخ التي تجمعت من أمطار فصل الشتاء.

 

3- اغسل ولمع سيارتكك خاصة بعد خروجنا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف فلا تنسَ غسل سيارتك وتلميعها لأنك أيضا ستشعر نفسيا بوجود تغيرات جديدة تمنحك دفعة للحياة، فسيارتك تعكس شخصيتك.

 

4- غير زيت السيارة خلال الفترات الموصى بها في دليل سيارتك، فإهمال استبدال زيت المحرك من الممكن أن يضعف أداء المحرك ويضر به ويرفع استهلاك الوقود وتحقق من وجود السوائل في سيارتك عند تغيير زيت الفرامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

خلى بالك.. 4 خطوات أساسية عند شراء سيارة مستعملة

استغل الأجازة وافحص سيارتك للاطمئنان عليها

أشياء تفعلها يوميا دون قصد تتلف سيارتك

استغل الإجازة وافحص سيارتك قبل فصل الصيف

أهم الأجزاء التي يجب أن تقوم بفحصها بشكل دوري في السيارة

ترشيحاتنا

رامز جلال من الشباب الصاحي .. مبروك عطية يروي موقفا مع مقدم البرنامج الشهير.. فيديو

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

أهم الاخبار.. رسالة السيسى للمصريين.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. تفاصيل حبس حنين حسام

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

شاهد.. محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله

ولا عندها 20 سنة.. شيريهان تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطة تقتحم النشرة الجوية وتفاجئ المذيع

عادات رمضانية سيناوية تختفي في زمن كورونا .. اختفاء الأسماك من موائد الإفطار ولحوم الضأن والماعز ضيف يومي

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله