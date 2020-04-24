نصائح هامة لتجهيز سيارتك قبل فصل الصيف

قبل بدء فصل الصيف يجب ان تعلم أن سيارتك تحتاج إلى تجهيزات عديدة والفحوصات التي ينبغي عليك ان تقوم بها استعداد لارتفاع درجة الحرارة ومن اهم هذه الفحوصات هي كالآتي :

1-فحص ضفط هواء الإطارات وتنظيفها هي نقطة التقاء سيارتك مع الطريق فمن المهم جدا أن تفحص ضغط الهواء ونظافة الاطارات .

2- يجب التأكد من تنظيفك للإطارات والأطواق لمنع تراكم الأملاح والأوساخ التي تجمعت من أمطار فصل الشتاء.

3- اغسل ولمع سيارتكك خاصة بعد خروجنا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف فلا تنسَ غسل سيارتك وتلميعها لأنك أيضا ستشعر نفسيا بوجود تغيرات جديدة تمنحك دفعة للحياة، فسيارتك تعكس شخصيتك.

4- غير زيت السيارة خلال الفترات الموصى بها في دليل سيارتك، فإهمال استبدال زيت المحرك من الممكن أن يضعف أداء المحرك ويضر به ويرفع استهلاك الوقود وتحقق من وجود السوائل في سيارتك عند تغيير زيت الفرامل.