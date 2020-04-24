أخبار العلوم والتكنولوجيا.. IPhone SE أفضل من XS Max.. ثغرة فى iphone تسرق بياناتك

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
عقدت هواوي Huawei، حدثا لإطلاق عبر الإنترنت، أعلنت من خلاله عن سلسلة هواتف nova 7 الجديدة، إلى جانب حاسوبها اللوحي الجديد MatePad، وهو نسخة مخففة من MatePad Pro الذي أعلن عنه العام الماضي.
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، طريقة عرض المشاركين في اجتماعات خدمة مكالمات الفيديو التابع لها Meet، التى تشبه ما تقدمه من تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom.
في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل، ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه أداء مهامك اليومية بسهولة دون التأثير على إنتاجيتك، ويمكنك العثور على كل ما تحتاج إليه في هاتف HUAWEI P40 Pro.
نشرت منصة AnTuTu لقياس أداء الهواتف الذكية، نتيجتها المرجعية لأداء هاتف iPhone SE الجديد، على موقع التدوين الصيني Weibo، والذي أطلقته آبل خلال الأسبوع الماضي، بسعر منخفض مع أحدث معالجات الشركة الأمريكية A13 Bionic، والتى تعمل بها سلسلتها الرائدة آيفون 11.
تختبر شركة تويتر Twitter، خيارا جديدا يتيح لك رؤية جميع التغريدات المقتبسة من تغريدة واحدة في الوقت الحالي، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.
كشفت العلامة التجارية الفرعية iQOO، التابعة لشركة فيفو vivo، النقاب عن هاتفها الجديد iQOO Neo3، والذي يدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G بالوضع المزدوج، مع معالج من نوع Snapdragon 865، بسعر يبدأ من 380 دولار أمريكي.
تعد سامسونج Samsung، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع تقنيات التصوير وحساسات الكاميرات للهواتف الذكية، وكانت الشركة الكورية الجنوبية أول من صمم مستشعرات 64 ميجابكسل و108 ميجابكسل للهواتف الذكية الاستهلاكية وتعتقد الشركة أن هذا مجرد بداية فقط.
كشفت Facebook IQ، القسم المختص لدى فيسبوك لتقديم الرؤى والأبحاث بالشراكة مع شركة قنطار عن نتائج دراسة أجريت خلال شهر رمضان 2019، تناولت سلوك المستخدمين وقرارات الشراء في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة CyberNews، أكثر من 100 تطبيق ضار على متجر التطبيقات التابع لجوجل بلاي
، يمكن أن تعرض الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للخطر.
يقبل الملايين حول العالم على شراء هاتف آيفون
الذكي الأشهر فى العالم بين منافسه، لما قدمه من أداء وقوي وتصميم مبهر، وبالطبع لخصوصيته الشديدة، وتأمينه العالى ضد الإختراق إلا أن هناك ثغرة قد تكلفك كل بياناتك على هاتفك الـ iphone.
كشفت منصة سكايب لمكالمات الفيديو عن ميزة جديدة فى مكالمات الفيديو، ستضفي المزيد من الخصوصية والترفيه فى وقت واحد، من حيث عدم كشف خلفية المكان المتواجد فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى إضفاء بعض المرح مع الأصدقاء أثناء التحدث إليهم.
أطلقت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية اليوم، الخميس،أحدث هواتفها الرائدة رسميًا، والذى يحمل اسم Realme X50m 5G، والذى سيعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس التى توفر أقصي سرعة إرسال واستقبال بيانات ممكنة.
مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم وحصده لأرواح الآلاف من البشر، بات الذهاب للعمل بالصورة المعتادة أمرًا فى غاية الصعوبة، خاصةً أثناء عقد الاجتماعات لوضع خطط العمل، الأمر الذى يلحق ضررًا بالغًا بأعمال الكثيرين، إلا أن جوجل قدمت الحل من خلال Google Meet.
كشفت شركة موتورولا الصينية عن أول مقطع فيديو دعائى رسمي لهاتفها الرائد Motorola Edge +، والذى كشفت عنه منذ 24 ساعة رسميًا، لتعلن أنه أسرع هاتف فى العالم يعمل على شبكات الجيل الخامس 5G.