أخبار العلوم والتكنولوجيا.. IPhone SE أفضل من XS Max.. ثغرة فى iphone تسرق بياناتك

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:



رسميا.. هواوي تعلن عن حاسوبها اللوحي MatePad.. تعرف على السعر والمواصفات عقدت هواوي Huawei، حدثا لإطلاق عبر الإنترنت، أعلنت من خلاله عن سلسلة هواتف nova 7 الجديدة، إلى جانب حاسوبها اللوحي الجديد MatePad، وهو نسخة مخففة من MatePad Pro الذي أعلن عنه العام الماضي.





تنافس Zoom .. جوجل تضيف ميزات جديدة لخدمة Meet أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، طريقة عرض المشاركين في اجتماعات خدمة مكالمات الفيديو التابع لها Meet، التى تشبه ما تقدمه من تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom.





هاتف المهام الصعبة.. حيل بـ HUAWEI P40 Pro تساعدك في أداء مهامك اليومية في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل، ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه أداء مهامك اليومية بسهولة دون التأثير على إنتاجيتك، ويمكنك العثور على كل ما تحتاج إليه في هاتف HUAWEI P40 Pro.





هاتف IPhone SE أفضل من XS Max لهذا السبب نشرت منصة AnTuTu لقياس أداء الهواتف الذكية، نتيجتها المرجعية لأداء هاتف iPhone SE الجديد، على موقع التدوين الصيني Weibo، والذي أطلقته آبل خلال الأسبوع الماضي، بسعر منخفض مع أحدث معالجات الشركة الأمريكية A13 Bionic، والتى تعمل بها سلسلتها الرائدة آيفون 11.





تويتر تختبر ميزة جديدة لهواتف آيفون.. تفاصيل تختبر شركة تويتر Twitter ، خيارا جديدا يتيح لك رؤية جميع التغريدات المقتبسة من تغريدة واحدة في الوقت الحالي، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.