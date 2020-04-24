سخرية من أسماء جلال في مسلسل لعبة النسيان

تعرضت الفنانة أسماء جلال لسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض مسلسل " لعبة النسيان" عبر منصة شاهد VIP، بسبب اول مشهد لها ضمن أحداث الحلقة الأولى.





وعلق رواد سوشيال ميديا على بطن اسماء جلال الذى بدا منتفخ بسبب حملها ضمن أحداث المسلسل بطريقة غير محترفة وكأنها ليست حامل بل تضع على بطنها وسادة.





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مسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.





"لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



