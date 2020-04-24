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فن

ألفاظ خارجة وسخرية من أم كلثوم .. فريدة سيف النصر تعاني من مرض نفسي .. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:39 ص
ولاد امبابة
ولاد امبابة
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أحمد إبراهيم
شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد امبابة بعض الألفاظ الخارجة والتي أثارت حالة من الجدل الواسع. 

وبدأت الحلقة بتعارف المشاهد على شخصيات العمل حيث يقدم سعد الصغير شخصية نقاش يدعى عسلية ويعمل كمساعد لمطرب في الأفراح الشعبية ومصطفى أبو سريع يقدم شخصية سائق توك توك ومطرب شعبي بالافراح يدعى زيكة.

أما الفنانة فريدة سيف النصر تظهر بشخصية أم تدعى امبابة وتعاني من مرض نفسى وخاصة عندما تسمع أي شخص يقول كلمة مجنونة. 

وتظهر أيضا الفنانة شمس والتي تقدم دور خياطة وتعمل أيضا مع فرقة عوالم للأفراح. 

وفي نهاية الحلقة الأولى يقرر زيكة تسجيل أغنية شعبية مع عسلية لتقديمها في الفرح الذى يحييه ويظهر أثناء المشهد ممسكا بمنديل على غرار أم كلثوم والتي كانت تعتاد الظهور بالمنديل في حفلاتها حتى أصبح جزءا من شخصيتها وهو ما اعتبره البعض نوعا من السخرية. 
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