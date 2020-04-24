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سيارات

لأول مرة سيارة تعمل بالكلور بدل البنزين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هل فكرت يوما أن تقوم بتجربة ان تستبدل البنزين بالكلور في سيارتك فقد جرب عدد  من الشباب وضع المياه الغازية بدل من الوقود في المحرك وكانت غير متوقعة أبدا اما في هذا الفيديو سيكون الامر أكثر غرابة. 

 نشرت قناة متخصصة في تجارب السيارات على موقع يوتيوب تجرب تحدث لاول مرة وهو وضع القليل من زيت السيارة مع الكلور مع وجود الوقود داخل سيارة بي أم دبليو واستطاعت السيارة أن تعمل بكفاءة عالية ولم يكن هناك أي مشكلة أو خلل فكانت تجربة القيادة مريحة ولم تصدر السيارة أي صوت من الأصوات ولكن أمتلأت فقط برائحة الكلور وفي هذه المرحلة استمرت السيارة بالعمل على سرعة 40 ميل في الساعة.

 والغريب أن محرك السيارة لم يحدث أي ردة فل سلبية خاصة بعد إضافة الكلور إلى زيت  ووضعه في المحرك ولكن على عكس المتوقع استمرت  بالعمل حتى بدأ محرك السيارة بإصدار رائحة غريبة ودخان.

يذكر أن هذه التجارب تقام على السيارات لأختبار مدى قوتها وقدرت قطع غيارها على التحمل لأكتشاف عيوب التصنيع .

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