هجوم شرس على سارة سلامة بسبب يا أنا يا جدو

أثارت الفنانة سارة سلامة حالة من الجدل بسبب أدائها في مسلسل يا أنا يا جدو الذى بدأ عرض أولى حلقاته اليوم والذى ينافس في رمضان.





ووصف الجمهور أداء سارة سلامة بالباهت في الحلقة الأولى من العمل حيث تقدم شخصية فتاة شعبية في حارة وبائعة كشري وبرغم من ذلك لا يتناسب أدائها مع الشخصية حيث تظهر وكأنها فتاة تنتمي إلى طبقة الأثرياء.





وتقدم سارة سلامة في المسلسل شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.





المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.