AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هجوم شرس على سارة سلامة بسبب يا أنا يا جدو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:48 ص
مسلسل يا انا يا جدو
مسلسل يا انا يا جدو
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة سارة سلامة حالة من الجدل بسبب أدائها في مسلسل يا أنا يا جدو الذى بدأ عرض أولى حلقاته اليوم والذى ينافس في رمضان. 

ووصف الجمهور أداء سارة سلامة بالباهت في الحلقة الأولى من العمل حيث تقدم شخصية فتاة شعبية في حارة وبائعة كشري وبرغم من ذلك لا يتناسب أدائها مع الشخصية حيث تظهر وكأنها فتاة تنتمي إلى طبقة الأثرياء. 

وتقدم سارة سلامة في المسلسل شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما. 

المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة سلامة تستعرض أنوثتها فى أحدث إطلالة.. شاهد

سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

شاهد.. سارة سلامة تتألق بـ الكاجوال

فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة

محمد نجاتي يكشف كواليس دوره في يا أنا يا جدو

ندى بهجت: عانس في ليالينا وتقلب موازين أحمد بدير في يا أنا يا جدو

ترشيحاتنا

أهم الاخبار.. رسالة السيسى للمصريين.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. تفاصيل حبس حنين حسام

شاهد.. محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله

محافظ كفر الشيخ:عزل 600 أسرة بـ الزعفران لإصابة 5 حالات بكورونا

الصحة العالمية: زيادة أعداد الفحوصات في مصر تطور إيجابي لـ مواجهة كورونا

المصري اليوم تعتذر عن مقالات نشرت بشأن سيناء

الأرصاد تحذر .. تفاصيل طقس أول 72 ساعة فى شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

شاهد.. دلال عبد العزيز تظهر بباروكة ابنتها دنيا سمير غانم في مسلسل جمع سالم

شاهد.. قطة تقتحم النشرة الجوية وتفاجئ المذيع