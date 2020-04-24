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منوعات

مستاء من الحظر.. بالصور كلب يحسد الأطفال على اللعب خارج المنزل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:01 ص
كلب محبط من الحظر
كلب محبط من الحظر
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عزة عاطف
إذا استطعنا التأقلم مع كل ما تمر به في الوقت الحالي، فلن يكون من السهل أبدًا على الأطفال أو الحيوانات الأليفة استيعاب الوضع وفهم سبب توقف الحياة بهذا الشكل.


أثارت عدد من الصور المؤثرة ضجة شديدة وتعاطف على مواقع التواصل، بعدما ظهر فيها كلب محبط عالق داخل المنزل في يأس.

كان الكلب ينظر للأطفال الذين يلعبون في الخارج بحزن واستياء شديدين بسبب حظر التجول وانعزال السكان داخل منازلهم في جورجيا وجميع دول العالم.

التقطت الصور للكلب الكبير «بوبا» البالغ من العمر 3 سنوات وهو ينظر بحزن وإحباط عندما شاهد طفلين يلعبان في الخارج من شرفته وفقًا لصحيفة مترو.

انتشرت الصور على مواقع التواصل محققة تعاطف وإعجاب كبير، بعدما شاركتها مالكة الكلب «رشيدة إليس» 38 سنة مصممة أزياء من أتلانتا في جورجيا على تويتر.


منذ ذلك الحين تداولت الصور على نطاق واسع عبر الإنترنت،  كتب أحد المغردين ساخرًا: "تعبير وجه هذا الكلب يمثلني خلال الحظر"، كما أثارت الصور إعجاب عدد من المشاهير مثل نجمة Game of thrones ميزي ويليامز.


كما علقت عليها الممثلة Ellen DeGeneres قائلة: "لقد كان Big Poppa حزينًا جدًا اليوم، وأعتقد أنه يفتقد اللعب مع الأطفال في المبنى، يراقبهم فقط من النافذة.

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