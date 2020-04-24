تقارير: ريال مدريد ينضم لصراع أتلتيكو وتشيلسي على لوكاكو الجديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس إمكانية التعاقد مع أحد المواهب الهولندية، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وبحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن النادي الملكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الهولندي الشاب محمد سانكو، مُهاجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي.





سانكو صاحب الـ 16 عامًا، بدأ مسيرته في أكاديمية سبارتا روتردام الهولندي، ثم انضم في صيف عام 2018 لـ ستوك سيتي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.





سانكو تألق في العام الماضي رفقة الطواحين الهولندية، وتمكن من حصد بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 17 عامًا.





وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد الذي مازال يدرس إمكانية ضم سانكو، ونالت قدراته إعجاب المسؤولين في النادي الملكي، سيواجه مُنافسة من جانب نادي العاصمة الإسبانية الآخر، أتلتيكو مدريد، وكذلك تشيلسي الإنجليزي.





سانكو الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام "لوكاكو الجديد"، خاض 16 مباراة في الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا، وسجّل 9 أهداف وصنع مثلها.