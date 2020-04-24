اعرف العمر الافتراضي لبطارية سيارتك

هناك بعض الأجزاء في البطارية التي يحدث لها تلف في السيارة أثناء قيادتك وهي البطارية فيؤثر الاستخدام المفرط لها إلى التأآكل والتصبغات على البطارية فهذا يعني أن هناك تسريب من داخل البطارية وهناك مشكلة. في حالة وجود التراكمات على البطارية يجب تنظيفها وإزالتها حتى لا تؤثر سلبًا على البطارية.





حيث أن تعتبر البطارية الجزء الأساسي الذي يحرك كافة أجزاء السيارة ولن تعمل السيارة بالشكل المثالي إذا حدث لها أي عطل وفي هذا التقرير سنقدم لك بعض النصائح لتساعدك في تغيير البطارية.









1-العمر الافتراضي للبطارية هو من 3 سنوات إلى 5 سنوات وحتى لا تتوقف البطارية عن العمل عليك أن تبدلها بعد هذه المدة .

2-وجو تآكل على الخارج أو بعض التغيرات على البطارية.

3-خروج رائحة كريهة من البطارية .

3-إذا أصبحت البطارية ضعيفة وتحتاج للكثير من الوقت عند تشغيل السيارة.

4-إذا لاحظت ضعف في إضاءة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية.

5-وجود مواد سائلة أو أملاح متراكمة عليها.



