حدث ليلا .. وصول العالقين للمطار .. رامز جلال يخرج عن صمته.. وترامب يتحدث عن علاج لـ كورونا

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة شركة إير كايرو الاستثنائيه، القادمة من الجزائر وبرشلونه، على متنها 161 مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة العمل من أجل وضع خطة عمل لعلاج فيروس كورونا عبر الأجسام المضادة للقضاء عليه.