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أخبار البلد

حدث ليلا .. وصول العالقين للمطار .. رامز جلال يخرج عن صمته.. وترامب يتحدث عن علاج لـ كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:22 ص
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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حمادة خطاب

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة شركة إير كايرو الاستثنائيه، القادمة من الجزائر وبرشلونه، على متنها 161 مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة العمل من أجل وضع خطة عمل لعلاج فيروس كورونا عبر الأجسام المضادة للقضاء عليه. 
وقال ترامب في المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية: "سوف ننهي هذا الطاعون سوية وسوف تعود بلادنا قوية"



قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى الـ50 ألفًا.



حرص محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، مشاركة صورة وهو ينظم الزينة فى منزله بمناسبة شهر رمضان الكريم .



رد الفنان رامز جلال على سؤال الفنان شريف عامر الذي استفسر فيه عن اكثر ناس التي أخذته الشفقة بهم فى برنامج المقالب رامز مجنون رسمى".

وقال رامز " السؤال ده حلو اوي" أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد " بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا.
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