أخبار الفن .. هجوم شرس على سارة سلامة .. وأول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :





أثارت الفنانة سارة سلامة حالة من الجدل بسبب أدائها في مسلسل يا أنا يا جدو الذى بدأ عرض أولى حلقاته اليوم والذى ينافس في رمضان.









تصدر مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني محرك بحث جوجل الشهير بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى على منصة شاهد vip.









استشهد الفنان محمد رمضان بالنجم العالمي الراحل عمر الشريف مجددا عندما اشاد بموهبته التمثيليه في مداخلة هاتفية في احد البرامج التلفزيونية، بأنه سيكون اهم ممثل في مصر ليرد على مهاجميه.





أثار الفنان أحمد صلاح حسني جمهور التواصل الاجتماعي من خلال أدائه المبالغ فيه في أولي حلقات مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال .





هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الامة العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الأجتماعي تويتر.







