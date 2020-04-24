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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 أبريل 2020 حسب آخر تقرير محدث من جانب الينك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.19 جنيه للبيع و17.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.73  جنيه للبيع و19.61 جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى 14.67 جنيه للبيع و14.68 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.34 جنيه للبيع و16.23 شراء
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