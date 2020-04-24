لأول مرة.. كورونا يمنع صلاة التراويح بالمسجد العتيق بسيوة بعد أكثر من 840 عاما

تسبب فيروس كورونا في انقطاع عادات وتقاليد العديد من شعوب العالم والتي كانوا يمارسونها لسنوات عديدة.

ففي واحة امون "سيوة" ولأول مرة بعد أكثر من 840 عاما كاملة من إقامة المسجد العتيق بالواحة صلاة التراويح به خلال شهر رمضان.





فعلي الرغم من قيام وزارة الآثار بترميم و رفع كفاءة المسجد باعتباره أحد المباني الأثرية بواحة سيوة والذي يقع بمنطقة شالي الا ان الصلاة لم تنقطع بالمسجد وكان الأهالي يؤدون الصلاة به.

يقول الدكتور عبد العزيز الدميري مدير عام اثار مطروح ان المسجد يعرف باسم المسجد العتيق وتم بناؤه عام 600 هجرية- ، وتم ترميمه منذ ثلاثة اعوام وافتتحه وزيرا الآثار والأوقاف ومحافظ مطروح. وفى العيد يستقبل الزوار فى الساحات حوله للصلاة والاحتفالات.





واضاف أن ما يميز “الجامع العتيق” هو الطراز المعماري النادر، الذي استخدم فيه مادة “الكرشيف المحلي”، وهي ومادة تنفرد بها واحة سيوة دون غيرها.





وأشار إلى أن الجامع العتيق بني فى موقعه الحالي أعلى جبل “إدرار” او ما يعرف بالجبل الأبيض 600 هجرية- ، وذلك عندما اضطر سكان سيوة الأصليين إلى إقامة مدينة “شالي” القديمة لتحميهم من اعتداءات البدو من العرب والبربر المتكررة. فاختار أهالي سيوة في ذلك الوقت موقعًا مرتفعًا ومحصنا فوق الجبل.





وأوضح ان المسجد مغطى بجذوع النخيل وله بابان وساحة من الخارج وبه مئذنة كبيرة و أن أهم ملحقات المسجد مصلى الخلاء والهدف منه إقامة الاحتفالات الدينية التى يحرص عليها الأهالى فى المناسبات الدينية كليلة القدر والإسراء والمعراج وصلاح العيد.



