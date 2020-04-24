قبل عرض أولى حلقاته.. مسلسل البرنس يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: رضوان البرنس بعد ساعات ثقة في الله نجاح رمضان كريم .

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.