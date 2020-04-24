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فن

قبل عرض أولى حلقاته.. مسلسل البرنس يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:44 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
تصدر مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية بعد بحث الجمهور عن توقيت عرضه لمتابعته في شهر رمضان.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل البرنس، علي حسابه الشخصي عبر "انستجرام"، وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: رضوان البرنس بعد ساعات ثقة في الله نجاح رمضان كريم  .

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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