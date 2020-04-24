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أخبار العالم

الصحة الإماراتية تحث المواطنين على الالتزام بمواعيد التطعيمات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:55 ص
الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيمات، وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية، وعدم تأجيلها أو إهمالها، نظرًا لأهميتها في الوقاية من الأمراض. 

يأتي ذلك بمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 30 أبريل الجاري، تحت شعار «التطعيم للجميع».

وقالت الوزارة أن تقديم اللقاحات مستمر في المراكز الصحية التابعة لها، وفق أعلى معدلات السلامة في التعامل مع المراجعين، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


ومن جانبه بين رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إتاحة خدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية عدة تسهل مشاركة أفراد المجتمع ببرنامج التحصين، بهدف حمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتورة ندى المرزوقي، أن برنامج التحصين الوطني يعتبر من أهم الخدمات الصحية الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية، كما أنه إحدى أولويات واستراتيجيات الوزارة لتحقيق الصحة للجميع والتغطية الشاملة باللقاحات في الدولة.
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