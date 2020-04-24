AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دبي تناشد المواطنين بعدم استخدام المواصلات العامة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:02 ص
المواصلات العامة
المواصلات العامة في دبي
Advertisements
محمود نوفل
جددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعوتها إلى عدم استخدام وسائل المواصلات العامة، إلا في حالات الضرورة فقط، وعند استدعاء الحاجة، مؤكدة أن لبس الكمامة خلال الوجود في مواقع وسائل النقل وعلى متن رحلاتها إلزامي، مشددة على وجوب اتباع تعليمات المشرفين والسائقين، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وطلبت الهيئة عبر منصاتها الرقمية من ركاب المواصلات العامة التخطيط لرحلاتهم قبل خروجهم من المنزل بمتابعة ما يصدر عنها من تحديثات لخطوط خدمات النقل ومواعيدها، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع، وذلك دعمًا للجهود والخطط الوقائية المطبقة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

 وشددت الهيئة على وجوب اتباع إرشادات وتعليمات المشرفين وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة، والحرص على ترك مسافة مترين في منطقة استخدام وسائل النقل وعلى متن رحلاتها.

وذكرت قائلة أن سائق الحافلة لن يتوقف في حال اكتمال عدد الركاب وجلوسهم في كل الأماكن المخصصة لهم وفقًا لمعايير التباعد الجسدي المطلوب تطبيقها في كل أماكن النشاط البشري»، مضيفة أن السائق سيتوقف فقط لإنزال الركاب.


كما أهابت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمستخدمي مركبات الأجرة في دبي اتباع الإجراءات الوقائية، والالتزام بالنظم المطبقة في استخدام خدمة التاكسي، والتي من أهمها ألا يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة على راكبين، فضلًا عن وجوب تعقيم اليدين ولبس الكمامات والمحافظة على نظافة القفازات بالتعقيم المستمر لمنع تسببها بنقل أي من الميكروبات أو الفيروسات.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت عن تطبيق إجراءات وقائية مكثفة تتضمن التنظيف والتعقيم بشكل متواصل لوسائل المواصلات المستخدمة في نقل الركاب، وذلك قبل وبعد استخدامها في توصيلهم، وذلك حرصًا على سلامة الركاب من انتشار عدوى الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Google Maps تقدم خدمة جديدة للمواصلات العامة في دبي

للمرة الأولى في العالم.. لماذا جعلت لوكسمبورج المواصلات العامة بالمجان؟

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وإعادة فتح خطوط مترو أمام العامة

تعرف على حقيقة توقف وسائل مواصلات الإمارات غدا

مقترحات النواب لمواجهة كورونا: ارتداء الكمامات إجباريا و100 جنيه غرامة للمخالفين.. استغلال الحظر في تطوير المرافق.. وبث دروس توعية بالمساجد

كمامة إجباري وقروض للمحامين.. مقترحات جديدة للنواب في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

رسميا.. هواوي تعلن عن حاسوبها اللوحي MatePad.. تعرف على السعر والمواصفات

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

ألفاظ خارجة وسخرية من أم كلثوم .. فريدة سيف النصر تعاني من مرض نفسي .. شاهد

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

AdvertisementS

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

طلب محدش طلبه من التمانينات.. ماذا طلب أحمد السقا من شريف عامر على الهواء .. فيديو

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

الطماطم بـ 3 .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-4-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

وزارة النقل: تعديل مواعيد ٨ قطارات سكة حديد وتشغيل ٩ إضافية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

تعددت الروايات واختلفت الآراء.. سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم.. وأهم أسماء الشهر الكريم

بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور