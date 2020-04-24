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أصل الحكاية

ترك الرياضة لمحاربة كورونا.. كيف يواجه لاعب السلة الإماراتي الفيروس؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:49 ص
حسين عبد الحميد لاعب
حسين عبد الحميد لاعب بني ياس الاماراتي
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محمود نوفل

يشارك لاعب بني ياس لكرة السلة، حسين عبدالحميد، نجل أسطورة مدربي الخليج وآسيا، عبدالحميد إبراهيم، في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ضمن الطواقم الطبية «الجيش الأبيض» بمستشفى خليفة في أبوظبي.



وقال حسين عبدالحميد (24 عامًا)، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحديات كبرى فرضتها الفترة الحالية على الطواقم الطبية في الدولة، ليس على صعيد الحرص على القيام بواجبنا بالشكل الأمثل نحو خدمة جميع أبناء المجتمع الإماراتي ومساعدتهم في التصدي للفيروس التاجي فحسب، بل حتى في الإجراءات الاحترازية التي تجنبنا خلال ساعات العمل الطويل التعرض للإصابة بهذا الفيروس».

أوضح أن «مواجهة الأنماط الفيروسية تتطلب من الطواقم الطبية كافة الوقوع تحت مخاطرة عدة، ليس على صعيد ساعات العمل الطويلة فحسب، بل في إتمام المهام الطبية بالسرعة المطلوبة، وأخذ الحيطة الكاملة في عدم تأثرنا كطواقم بالوقوع تحت خطر الإصابة بالفيروس».

وأضاف: «رغم ساعات العمل الطويلة، إلا أنني كرياضي ولاعب في سلة بني ياس مطالب بالحفاظ على لياقتي البدنية، من خلال تخصيص ساعتين كحد أدنى من التدريبات في المنزل، بما يضمن عدم الوقوع تحت خطر الإجهاد والتعرض للإصابة لدى عودة انطلاقة المسابقات، ما يضع على عاتق الرياضيين العاملين ضمن فرق الطواقم الطبية بذل مزيد من المجهودات».

واختتم: «أوجه رسالة إلى المواطنين والمقيمين بأننا نذهب إلى عملنا ونواجه كطواقم طبية التحديات التي تفرضها هذه المرحلة من أجلكم، وكل ما عليكم هو البقاء في المنزل، بهدف الحفاظ أولًا على سلامتكم، وهذه هي رسالتي كرياضي ولاعب في كرة السلة، وجندي في (الجيش الأبيض) الذي يعمل برؤى حكومة مدت يد العون إلى كل دول العالم للتصدي لهذا الفيروس».

يذكر أن حسين عبدالحميد مثّل المنتخبات الوطنية، وكان لاعبًا في فرق المراحل السنية بأندية الوحدة والشارقة والجزيرة.
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