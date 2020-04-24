الخارجية الروسية: نأمل ألا تخرج أمريكا من التجارة العالمية بسبب الأزمة

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عن قلقها من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة التجارة العالمية بسبب الأزمة الحالية.





وقالت الخارجية الروسية "نأمل في أن لا تخرج واشنطن من منظمة التجارة العالمية في فترة الأزمة".





وتمر واشنطن بأزمة اقتصادية طاحنة بعد تهاوي سعر النفط الأمريكي.





وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 52% إلى 9.74 دولارا للبرميل.





و هوت عقود برنت بنسبة 30% في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001، إلى لى 17.51 دولارًا للبرميل.





وقالت رويترز إن عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو سجلت هبوطا بنسبة 44% لتسجل 11.42 دولارا للبرميل.





وذكرت أن عقود خام برنت هبطت بنسبة 23% إلى 19.7 دولار.



