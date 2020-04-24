AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات تسلل مسلحة من غزة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:48 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات تسلل مسلحة من غزة
Advertisements
سمر صالح
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذا الأسبوع مناورات عسكرية على طول حدود قطاع غزة خشية عمليات تسلل إلى داخل مستوطنات غلاف غزة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن لواء المظليين المُنتشر على طول حدود قطاع غزة، أجرى مناورات تُحاكي عملية تسلل خلية مُسلحة من قطاع غزة في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وقال قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بسرائيل شطريت : "نحن مستعدون لأي سيناريو هذه الأيام".

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على حوالي 5 فلسطينيين حاولوا قُرب السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، وتم رصد إصابة واحد على الأقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبرمان: لا فائدة من ضرب غزة

عاجل.. صافرات الإنذار تدوّي في غلاف قطاع غزة

خلال أزمة كورونا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات التسلل من غزة

ترشيحاتنا

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

لمواجهة فيروس كورونا .. المنصور للسيارات تعلن إمكانية تصنيع الكمامات

هجوم شرس على سارة سلامة بسبب يا أنا يا جدو

دعاء للميت في رمضان 2020 مكتوب في أول جمعة .. يجعل الله يرحمه رحمة تكفي أهل السماء والأرض

AdvertisementS

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

طلب محدش طلبه من التمانينات.. ماذا طلب أحمد السقا من شريف عامر على الهواء .. فيديو

بعد تصدره جوجل .. أول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

دعاء للميت في رمضان 2020 مكتوب في أول جمعة .. يجعل الله يرحمه رحمة تكفي أهل السماء والأرض

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا على جوجل.. مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

بريطانيا تدخل مرحلة ذروة كورونا.. وتوفير ملايين اختبارات الفحص بدءا من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا

عزومتك عندنا.. بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور وسمبوسك والحلو كنافة

بقفطان أسود.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة