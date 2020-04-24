جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات تسلل مسلحة من غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي أجرى خلال هذا الأسبوع مناورات عسكرية على طول حدود قطاع غزة خشية عمليات تسلل إلى داخل مستوطنات غلاف غزة.





ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن لواء المظليين المُنتشر على طول حدود قطاع غزة، أجرى مناورات تُحاكي عملية تسلل خلية مُسلحة من قطاع غزة في ظل أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).





وقال قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بسرائيل شطريت : "نحن مستعدون لأي سيناريو هذه الأيام".





وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على حوالي 5 فلسطينيين حاولوا قُرب السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، وتم رصد إصابة واحد على الأقل.



