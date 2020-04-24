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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا لـ 82804 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن روسيا سجلت 5849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 ساعة الماضية .

 وأعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا   لـ  82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.
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