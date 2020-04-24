AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يقتل 193 إسرائيليا ويصيب 14882 آخرين.. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:34 ص
كورونا يقتل 193 إسرائيلي
كورونا يقتل 193 إسرائيلي ويصيب 14882 آخرين
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 193، وعدد المصابين إلى 14882 مصابا، منهم 139 بحالة حرجة.

ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 290 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التي تخضع للعلاج 9004 حالة.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أن 107 من المصابين موصولين بأجهزة التنفس في المستشفيات.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة حاخام إسرائيلي، 55 عاما، الليلة الماضية بمستشفى هداسا بمدينة القدس، جراء اصابته بالكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 192 حالة. 

وتدرس الحكومة الإسرائيلية، الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة تشمل فتح المحلات التجارية في الشوارع، ومحلات غسيل السيارات، ومتاجر للوازم الأطفال، ومشاتل، وصالونات الشعر والتجميل وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 2495

إسرائيل تسجل 484 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5591 مصابا و21 حالة وفاة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل.. والإصابات تقترب من الـ11 ألف

إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند العواصف الترابية والغبار

الطماطم بـ 3 .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-4-2020

أخبار الرياضة ... الزمالك يستغني عن مديره المالي .. والأهلي يسعى لصفقة سوبر .. وكواليس جديدة فى حياة الحضري

وسط هتافات ضد كورونا.. أهالي الإسكندرية يزفون الكعبة في الشوارع.. شاهد

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

الحضري: لا أخشى دخول النادي الأهلي .. وهذه حقيقة استخدامي أعمال السحر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

السوبيا نوع من الخمور حولها المصريون لأشهر مشروب رمضانى.. تعرف على تاريخها فى مصر

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا