كورونا يقتل 193 إسرائيليا ويصيب 14882 آخرين.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 193، وعدد المصابين إلى 14882 مصابا، منهم 139 بحالة حرجة.





ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 290 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 5685، وعدد الحالات النشطة التي تخضع للعلاج 9004 حالة.





وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أن 107 من المصابين موصولين بأجهزة التنفس في المستشفيات.





أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة حاخام إسرائيلي، 55 عاما، الليلة الماضية بمستشفى هداسا بمدينة القدس، جراء اصابته بالكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 192 حالة.



وتدرس الحكومة الإسرائيلية، الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة تشمل فتح المحلات التجارية في الشوارع، ومحلات غسيل السيارات، ومتاجر للوازم الأطفال، ومشاتل، وصالونات الشعر والتجميل وغيرها.



