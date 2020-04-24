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أخبار العالم

ضاحي خلفان: المتفائل يرى فرصة في كل صعوبة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 


وجاء نص التغريدة: المتشائم يرى صعوبة في كل فرصة والمتفائل يرى فرصة في كل صعوبة.


 وتفاعل معه عدد كبير من رواد تويتر وكانت تعليقاتهم كالآتى:


 نريد أن تحقق كل أحلام أبناء الوطن العربي السلام والحرية والعدالة وتوقف كل الحروب

 ما أروع كلماتك ومن يتوكل على الله. فهو حسبهكلامك صحيح يبو خلفان . 

ونسأل الله ان يحفظ بلدنا الكويت والإمارات الحبيبه وجميع بلادالمسلمين


يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار


وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناءً على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.

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