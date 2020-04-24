AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرقة سلينجا التابعة للقوات المسلحة الروسية تحيى حفلا غنائيا.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:23 ص
فرقة عسكرية روسية
فرقة عسكرية روسية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لأداء فرقة "سلينجا"الموسيقية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في حفل غنائي في أحد أحياء مدينة أولان أودي الواقعة في جنوب شرقي سيبيريا بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية "عيد النصر".

كانت روسيا أعلنت أنها ستقوم بإرسال غواصة حربية مجهزة بكامل عتادها إلى سوريا، لتكون متواجدة بشكل مستمر  في مياه البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة إيه إم إن.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة تاس أمس الأربعاء إن مشروع أسطول البحر الأسود، سيعود قريبًا إلى قوة المهام الدائمة للبحرية الروسية في البحر المتوسط، من خلال عودة الغواصة -تعمل بالديزل والكهرباء - روستوف أون دون .

وأضاف المصدر: "المشروع سيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تجوب غواصة أمريكية المحيط المتجمد الشمالي.. فيديو

حتى البحر.. شاهد.. كورونا يضرب طاقم غواصة هولندية

تاريخ لواء الغواصات المصرية.. بدأ تكوينه عام 55.. والضيف الجديد يستطيع العمل في سرية تامة

مصر في انتظار S43 أحدث غواصة تقليدية في العالم .. قادرة على العمل في سرية والقدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى

روسيا ترسل غواصة مرعبة جديدة إلى سوريا خلال أيام

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا كان يدرس تلاميذ 4 ابتدائي عام 1919 في مصر ؟

أخبار الفن .. هجوم شرس على سارة سلامة .. وأول أخطاء مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

أول يوم رمضان.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢٤-٤-٢٠٢٠

وزير الصحة البريطاني: وصلنا لـ ذروة تفشي فيروس كورونا

بعد نجاح الموسم الأول.. بداية الموسم الثاني من "كريزي تاكسي" على الحياة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

سعر ومواصفات شيري اريزو chery arrizo 5 .. صور

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة