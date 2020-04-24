فرقة سلينجا التابعة للقوات المسلحة الروسية تحيى حفلا غنائيا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لأداء فرقة "سلينجا"الموسيقية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في حفل غنائي في أحد أحياء مدينة أولان أودي الواقعة في جنوب شرقي سيبيريا بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية "عيد النصر".





كانت روسيا أعلنت أنها ستقوم بإرسال غواصة حربية مجهزة بكامل عتادها إلى سوريا، لتكون متواجدة بشكل مستمر في مياه البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة إيه إم إن.





وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة تاس أمس الأربعاء إن مشروع أسطول البحر الأسود، سيعود قريبًا إلى قوة المهام الدائمة للبحرية الروسية في البحر المتوسط، من خلال عودة الغواصة -تعمل بالديزل والكهرباء - روستوف أون دون .





وأضاف المصدر: "المشروع سيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة".



