رمضان وش الخير.. خروج حالتي كورونا من مستشفى عزل إسنا





وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اصدر قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقارين إحداهما بشارع السوق والأخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوي الفيروسية .





وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.