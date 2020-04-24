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محافظات

رمضان وش الخير.. خروج حالتي كورونا من مستشفى عزل إسنا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بالأقصر،اليوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان المعظم ، شفاء وخروج حالتين من مصابي فيروس "كورونا" وتحول نتائج تحاليهم من إيجابية إلى سلبية.

وغادرت الحالات المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.

الجدير بالذكر أن نسب الشفاء في مستشفى العزل الصحيبإسنا من اكبر نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اصدر قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقارين إحداهما بشارع السوق والأخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوي الفيروسية .

وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.
   
يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.


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