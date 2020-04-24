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رياضة

منى عطا الله super women فى رمضان.. رحلة سنغافورة الأصعب وبعشق الملوخية.. ولقاء تونس والجزائر الأبرز تحكيميا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:20 ص
منى عطا الله
منى عطا الله
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يسري غازي
كشفت المحكمة الدولية منى عطا الله عن الطقوس المتبعة من جانبها خلال شهر رمضان المعظم من كل عام.

قالت منى عطا الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد:"شهر رمضان بعتبره شهرا يفصلني عن روتين الأيام العادية و في أوقات كثير ة لقراءة القران والجلوس في البيت والافطار مع العائلة في وقت واحد".

تابعت:"انا يومي بيكون مابين الصلاة وقرائه القران والتدريب للحفاظ على اللياقة البدمية دوما يكون قبل الافطار بساعه تقريبا بحيث ينتهى التدريب علي اذان المعرب موضحة انها لا تدير تحكيميا مباريات في رمضان ولا ( الدورات الرمضانيه) قبل انتشار فيروس كورونا فى العالم اما الان أقضي اليوم في البيت ومتابعه تحليل بعض الحالات التحكميه علي النت من خلال لجنه الكلام الافريقية والحالات اللي ترسل الينا كحكام".

أضافت:" التدريب قبل الافطار للمحافظه علي الوزن على ان يكون التدريب في حظر التجوال في الشارع او حوال الحدائق و اوقات الجأ الى ركوب العجلة كنوع من انواع الرياضه اضافة الى محاولة التنويع قليلا في ممارسة انشطه تساعد علي الحفاظ علي الوزن واللياقه في ظل الظروف اللي نمر بيها مشيرة إلى أن الاكله المفضلة لها الملوخية".

وقالت أيضا:" قضيت رمضان فى إحدى السنوات خارج مصر في سنغافوره لاشتراكي في التحكيم في اول اوليمبياد للشباب وكان من المواقف الصعبة والطريفه مع بعض ان تقضي رمضان بدوله أجنبية لا توجد بها اي مظاهر من الاحتفالات من السهر مثلما اعتدنا وكان الإفطار والسحور بمفردى لاني كنت العربيه الوحيده في هذه البطوله من المحكمات".

لفتت الى ان الطريف فى رحلة سنغافورة هو التمرين والمباريات في نهار رمضان وسط زملائي والمسؤولين عن الحكام في البطوله والتدريبات مشيرة إلى أنهم اطلقوا عليها لقب super women كومها تؤدى المران وهى تصوم فى شهر رمضان منوهة الى ان زملاءها تحدثوا إليها كثيرا كى تشرب مياه فقط والصوم عن الاكل من اجل المران فى ظل الاجواء الحارة جدا للطقس وقتها.

شددت منى عطا الله على ان مباراه تونس والجزائر بتصفيات كاس عالم للسيدات عام 2007 مثلت علامة فارقة جدا في مشوارها لذهابها بعد هذه المباراه الى كاس العالم 2008 التى اقيمت بدولة شيلي بسبب احتسابها هدفا سليما في الوقت الضائع لم تراه حكمة الوسط زميلتها وتم تدوين ذلك في التقرير الخاص بها ونالت إشادة واسعة حينها.
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