منظمة المرأة العربية تطلق مسابقة أفضل تطبيق على الهاتف لتمكين المرأة الريفية

تزامنا واليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطلق منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مسابقة "تصميم أفضل تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المرأة الريفية في المنطقة العربية".





وتهدف المسابقة إلى تشجيع الحلول المبتكرة التي من شأنها تمكين المرأة الريفية وتدعيم نفاذها إلى الأسواق المحلية بإجراءات سهلة ومبسطة وبأعلى كفاءة ممكنة.





وتأتي المسابقة في إطار برنامج متكامل تنفذه الجهتان يستهدف تحسين حياة المرأة الريفية في المنطقة العربية من خلال دراسة حالة المساواة بين الجنسين في المجال الزراعي، ورصد العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية في المنطقة العربية.

هذا وتتضمن المسابقة ثلاث مجالات:





المجال الأول : الإدارة الجيدة للمحاصيل والمزارع.

المجال الثاني : التشبيك وتبادل الخبرات فيما بين الريفيات ومع الخبراء في المجال الزراعي.

المجال الثالث : الربط بين منتجات المرأة الريفية والأسواق.





ويسمح بالتقدم للمسابقة لكل من :

- الشركات الصغيرة والناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويفضل أن تكون إدارتها من السيدات.

- الشابات والشباب من المطورين لنظم المعلومات.





وتتضمن شروط التقدم ألا يتجاوز عمر المتقدم المتقدمة 40 عاما ، أن يكونتكون حاملا/حاملة لجنسية إحدى الدول العربية .

وفي حالة الشركات، يشترط أن يكون مقر الشركة في إحدى الدول العربية.





وآخر موعد لتلقي طلبات التقدم للجائزة هو 30 يوليو(تموز) 2020 ،وسيتم إعلام الفائزين بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني قبل الإعلان الرسمي للنتائج في 30 سبتمبر ( ايلول) 2020 .





وتبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول 2000 دولارا، وللمركز الثاني 1500 دولارا وللمركز الثالث 1000 دولارا، وسيتم تخصيص جائزة للفتيات تحت سن 18 (بواقع مركزين) .





وسوف تعمل الجهات المنظمة على دعم الفكرة الحائزة على المركز الأول من خلال دعوة الشركات المرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبنى إعداد التطبيق.





ولمزيد من المعلومات حول شروط التقدم والمعايير المطلوبة في العمل المتقدم وطريقة التقدم للجائزة وللتسجيل لها. يرجى الضغط على الرابط التالي:

www.AWO-FAO-Competition-2020.arabwomenorg.org/