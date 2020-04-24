897 إصابة كورونا.. سنغافورة تسجل أقل معدل يومي خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة فى سنغافورة تسجيل 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة اليوم إلى أن 13 فقط من المرضى الجدد مواطنون سنغافوريون أو مقيمون دائمون، مؤكدة أن مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد أصبح 12075 حالة تعود الأغلبية الساحقة منها إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.





ولفتت الوزارة إلى أن معدل الإصابات اليومية في المجتمع المحلي شهد خلال الأسبوع الماضي انخفاضا من 34 حتى 25.





وصعدت سنغافورة في الفترة الأخيرة إلى المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي في جنوب شرق آسيا من حيث عدد الإصابات، وتجاوزت حصيلة الحالات اليومية هناك في الأيام الأربعة الماضية الألف إصابة.



