أهالي شارع عمر بن أبى ربيعة بالهرم يشكون من تراكم القمامة

أرسل المواطن سيد نادر على أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من تراكم القمامة بالهرم .
وأوضح ان شارع عمر بن أبى ربيعة المتفرع من شارع الهرم يعانى من التراكم الدائم لاكوام القمامة مما ينشر الأمراض.
وأضاف:"كما تتسبب القمامة في تعطيل حركة السير بالشارع ما لايوفر حياة ادمية للسكان .
وناشد المواطن مسئولي المحافظة وحى الهرم سرعة التعامل مع الامر وازالة القمامة من الشارع .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.