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بين الناس

أهالي شارع عمر بن أبى ربيعة بالهرم يشكون من تراكم القمامة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:24 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل المواطن سيد نادر على أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من تراكم القمامة بالهرم . 

وأوضح ان شارع عمر بن أبى ربيعة المتفرع من  شارع الهرم يعانى من التراكم الدائم لاكوام القمامة مما ينشر الأمراض. 

وأضاف:"كما تتسبب القمامة في تعطيل حركة السير بالشارع ما لايوفر حياة ادمية للسكان . 

وناشد المواطن مسئولي المحافظة وحى الهرم سرعة التعامل مع الامر وازالة القمامة من الشارع . 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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