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أخبار العالم

ترامب: التوصل لعلاج كورونا قريبا.. والاختبارات تسير بشكل جيد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:33 ص
ترامب: التوصل لعلاج
ترامب: التوصل لعلاج كورونا قريباً والاختبارات تسير بشكل جيد
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سمر صالح
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي بالبيت الأبيض أنه على الرغم من إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصي بها الخبراء والأطباء، مشيرًا إلى أن الوصول إلى علاج للوباء بات قريبًا.

وأعلن  دونالد ترامب،خلال المؤتمر، أنه جاري العمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا من قبل العديد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وقال إنه توجد نتائج مبشرة وأنه من المتوقع التوصل لعلاج ل covid-19 في وقت قريب.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1322 وفاة و20893 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 47272 حالة.

وأفادت بعض الإحصاءات، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا، اليوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية فى الحالات فى أبريل بلغ ألفى وفاة.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.
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