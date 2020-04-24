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عددهم 700 ألف مسلم.. هل أغلقت بلجيكا المساجد فى شهر رمضان .. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:30 ص
المساجد فى بلجيكا
المساجد فى بلجيكا - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية  يورو نيوز  تقريرأ رصد استقبال مسلمو بلجيكا شهر رمضان  هذا العام في ظل أزمة كورونا.


ووفقأ للتقرير فإن مسلمو بلجيكا  استقبلوا شهر رمضان الكريم هذا العام في ظروف استثنائية بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلاد لمحاربة فيروس كورونا.


كما أن  السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا دعت المسلمين الذين يبلغ عددهم حوالي سبع مئة الف نسمة إلى الالتزام بالتوصيات التي طالبت بها السلطات في إطار التباعد الاجتماعي حيث أمرت بإغلاق المساجد وإلى أجل غير مسمى وحظر أي نشاط على الإطلاق. وهذا يشمل إقامة الصلوات بكافة أنواعها تماما كما حدث في العديد من الكنائس المسيحية في عيد الفصح.


وقد أعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا لـ 82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.
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