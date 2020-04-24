لمواجهة كورونا.. نائب بني سويف يتبرع بطن كلور لتطهير القرى

تبرع النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطن كلور لتطهير وتعقيم قرى الميمون ونزلة الجنيدى ووبنى سليمان وبنى نصير، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

وأكد النويشى، أن ذلك يأتي بعد ظهور حالات إيجابية لمصابي فيروس كورونا من أبناء قرية الميمون، معلنا البدء الفورى فى أعمال التطهير والتعقيم يوميا، لعدم تفشي المرض بين أبناء الكتلة السكانية المتلاحمة لقرى الميمون ونزلة الجنيدي وبنى سليمان وبنى نصير.

وأشار وكيل محلية النواب،إلى أنه تم اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة لعزل المصابين والمخالطين بالتنسيق مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف.

كما تم فض التجمعات بالتنسيق مع اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف.



