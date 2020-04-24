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أخبار البلد

#اسكندرية يتصدر تويتر.. ومغردون: بقينا خطر على الكوكب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي#اسكندرية وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و جاءت تعليقات كالآتي


"الناس عملت كعبة وعاملين زفة في الحظر وكورونا وبيلفوا بيها في محرم بك بالإسكندرية.


 إيه بجد بقى فيه إيه يا إسكندرانية.


كدة إنتو بقيتوا خطر على كوكب الأرض


 لو الفيديوهات دي حقيقي يبقي الجهل الي وصلناله فوق العادة.


 كسر الحظر قولنا ماشي تجمع رغم انتشار فيروس كورونا طيب طب كعبة وفي رمضان ازاي مش كنتو خلتوها فانوس


ارجو يكون في وعي أكتر من كدا الموضوع مش هزار 


وانتشرت مقاطع فيديو أمس  ظهر  من خلالها العشرات يسيرون في الشوارع حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير وبعض الهتافات حولها، زاعمين أنها من شوارع منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية مع الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك


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